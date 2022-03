Bimbo di due anni si versa addosso un bicchiere di candeggina: volto ustionato, soccorso in elicottero Grave incidente domestico a Zeme, in provincia di Pavia: un bambino di due anni si è versato addosso un bicchiere con della candeggina, procurandosi ustioni al volto.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Un bambino di poco più di due anni è rimasto coinvolto in un grave incidente domestico a Zeme, piccolo comune di nemmeno mille abitanti in provincia di Pavia. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 2 marzo: in quel momento il bambino, come ricostruito dai carabinieri e riportato dal quotidiano "il Giorno", era in casa assieme al padre, un ragazzo di 29 anni. Il genitore si è distratto solo per pochi attimi ma giusto in quel frangente il bimbo ha preso un bicchiere colorato appoggiato sul ripiano della cucina e se lo è versato addosso. Nel bicchiere purtroppo c'era della candeggina mista ad acqua: il liquido è caduto sul volto del bimbo, procurandogli delle ustioni.

Il bimbo è stato portato in ospedale in elicottero

Il papà del piccolo ha subito dato l'allarme e l'Azienda regionale emergenza urgenza ha allertato l'elisoccorso: i soccorritori giunti a bordo del mezzo aereo hanno prestato le prime cure al bambino, caricandolo poi sull'elicottero e trasportandolo al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale di Alessandria. Il bambino è adesso ricoverato in ospedale: non è in pericolo di vita, ma non si sa ancora quali conseguenze potranno avere le ustioni che si è procurato.

Comprensibilmente affranto il genitore del bimbo: i carabinieri di Zeme e Sartirana Lomellina dovranno accertare eventuali responsabilità da parte del padre, che al momento però non sembrano prospettarsi. Il bicchiere, stando a quanto ricostruito, si trovava infatti su un ripiano che in teoria era a un'altezza fuori dalla portata del bimbo: si dovrà capire se il piccolo sia salito su una sedia o su un gradino per arrivare all'agognato bicchiere colorato: la naturale curiosità lo ha purtroppo portato a farsi male da solo.