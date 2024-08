video suggerito

Bimbo di 6 mesi ferito a Gaza arriva in Italia: muore durante il trasferimento in un ospedale di Milano Nella serata di ieri un bambino palestinese di sei mesi è morto durante il trasferimento dall’aeroporto di Bologna all’ospedale Niguarda di Milano. Il piccolo è arrivato in Italia direttamente dalla Striscia di Gaza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella serata di ieri, giovedì 8 agosto, un bambino palestinese di sei mesi è morto durante il trasferimento dall'aeroporto di Bologna all'ospedale Niguarda di Milano.

Il piccolo è arrivato in Italia direttamente dalla Striscia di Gaza dove è rimasto gravemente ferito a seguito dei bombardamenti da parte di Israele. Una volta nel Paese, è stato disposto immediatamente il trasporto in ambulanza verso la struttura del capoluogo meneghino. Purtroppo le ferite riportate erano troppo gravi: il bimbo è deceduto. Non è stato riferito che tipo di lesioni e traumi avesse riportato.

A dare notizia del terribile epilogo è stato l'assessore alla Sanità di Regione Emilia-Romagna, Raffaele Donini, durante un incontro con la stampa per presentare i progetti di cura per altre tre bimbe palestinesi che invece sono ricoverate nel capoluogo emiliano-romagnolo.

Il bimbo faceva parte di un gruppo di sedici bambini che sono arrivati ieri sera con le loro famiglie allo scalo bolognese. Tutti sono stati salvati nell'ambito della missione MedEvac-Medical Evacuation del Meccanismo europeo di Protezione civile. Sono quindi stati fatti salire su due aerei dell'Aeronautica militare e della Guardia di finanza a Il Cairo che è poi è atterrato in Italia.

Il piccolo doveva essere poi ricoverato all'ospedale Niguarda. Purtroppo è morto per un arresto cardiaco mentre era in ambulanza e precisamente all'altezza di Parma.