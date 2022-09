Bimbo di 11 anni travolto in bici, trasportato d’urgenza in ospedale: individuato l’investitore Un ragazzino di undici anni è stato investito da un’auto a Biassono nella serata di domenica. È stato portato all’ospedale San Gerardo di Monza, intanto indagano i Carabinieri.

A cura di Fabio Pellaco

Grande paura per un ragazzino di undici anni coinvolto in un incidente mentre era in sella alla sua bicicletta nella serata di domenica 4 settembre a Biassono, in provincia di Monza. A causare la caduta del giovane sarebbe stato lo scontro con una auto guidata da un uomo di 37 anni che si sarebbe trovato davanti il ragazzino all'improvviso. L'undicenne è stato accompagnato d'urgenza in ospedale a Monza.

Travolto in bici a Biassono

Secondo quanto ricostruito dai primi accertamenti condotti dai Carabinieri, il giovane stava percorrendo via Adua, a Biassono, insieme a un gruppo di amici e sarebbe sceso dal marciapiede per attraversare la strada in un tratto dove le strisce pedonali non sono presenti. In quell'istante sarebbe sopraggiunta l'auto del 37enne che non avrebbe avuto il tempo per evitare l'impatto.

Undicenne trasportato in ospedale

I soccorsi sono stati allertati intorno alle 19 da alcuni passanti e sul posto sono giunti i militari dell'Arma e gli operatori del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Il giovane è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertarne le responsabilità sono in corso, coordinate dalla compagnia dei Carabinieri di Monza.

Un altro incidente in bici domenica mattina

Quello di Biassono segue soltanto di poche ore un altro investimento sulle strade della Lombardia che ha visto coinvolto un giovanissimo in sella alla propria bicicletta. Nella mattinata di domenica, un incidente si era verificato in provincia di Bergamo, a Scanzorosciate, dove un quindicenne era stato travolto da un'auto e trasportato con l'elisoccorso in gravissime condizioni all'ospedale papa Giovanni XXIII del capoluogo bergamasco.