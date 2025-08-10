Bimbo di 1 anno e mezzo si rovescia addosso un bollitore pieno: è grave

Il bambino ha riportato gravi ustioni ed è stato trasportato in eliambulanza al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano. L’incidente domestico è avvenuto a San Martino in strada, provincia di Lodi.

Grave incidente domestico a San Martino in strada, provincia di Lodi. Un bimbo di un anno e mezzo si è versato addosso l'acqua bollente di un bollitore acceso. I genitori hanno chiamato immediatamente i soccorsi e sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118 con un'ambulanza, ma vista la gravità delle condizioni del piccolo, hanno richiesto l'intervento urgente di un'eliambulanza. L'elicottero ha trasportato il piccolo al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano.

Stando a quanto si apprende, il bambino ha ustioni gravi alla gamba sinistra, al fianco, al braccio e sulla spalla. Quando si è verificato l'incidente, stava giocando con i suoi cinque fratellini. La famiglia, ospite nella casa parrocchiale di San Martino in Strada, è di origine afghana e stava per andare in Campania, dove il padre del piccolo ha trovato lavoro.

Per il momento non sono note le condizioni del bimbo, né se i genitori siano stati indagati. Sulla vicenda stanno indagando le forze dell'ordine.