Bimba di 7 anni chiede a Papa Francesco “chi ha creato Dio”, ma la risposta non la convince: “Crescendo capirà” Intervistato da Fanpage.it, il sacerdote di Flero (Brescia) don Alfredo Scaroni racconta come la bimba di 7 anni ha accolto la risposta di Papa Francesco alla sua domanda. In una lettera la piccola gli ha chiesto: “Chi ha creato Dio?”, e il parroco è certo che crescendo capirà le parole del pontefice.

A cura di Enrico Spaccini

Don Alfredo Scaroni, parroco di Flero (a sinistra) e Papa Francesco (a destra)

Una bambina di 7 anni di Flero (Brescia) ha scritto una lettera indirizzata a Papa Francesco in cui gli ha chiesto: "Da chi è stato creato Dio?". Dopo alcune settimane è arrivata dal Vaticano una risposta firmata dal Monsignor Roberto Campisi, collaboratore del pontefice, che recitava: "Papa Francesco desidera sapere che prega con te, affinché tu possa crescere nel sincero desiderio di conoscere e amare Gesù". Non proprio quello che cercava la bimba, ma don Alfredo Scaroni, il sacerdote della parrocchia della Conversione di San Paolo di Flero intervistato da Fanpage.it, l'ha voluta rassicurare: "La risposta c'è, la comprenderà crescendo".

La lettera inviata a Papa Francesco

La domanda era nata dopo una lezione di religione a scuola. Come prima cosa ha sentito i suoi parenti più vicini, i genitori e la nonna, i quali però più che una risposta vaga non hanno saputo dirle altro. Non soddisfatta, ha chiesto all'insegnante, ma anche lei non è riuscita a soddisfare la curiosità della piccola.

Allora, su consiglio dei suoi genitori, ha impugnato la penna e ha rivolto la questione direttamente a Papa Francesco: "Se Dio ha creato il mondo e le persone, da chi è stato creato Dio?". La lettera è stata poi spedita lo scorso giugno e la storia sembrava finita qua. Invece, a fine estate è arrivata una busta intestata Segreteria di Stato.

"Sono felici già solo per aver ricevuto una risposta con quella forma"

"La famiglia della bambina è felicissima", ha commentato don Alfredo che qualche anno fa ha accompagnato i suoi genitori verso il matrimonio, "già solo per il fatto di aver ricevuto una risposta con quella forma".

Il sacerdote ha poi parlato della questione con il papà e la mamma della piccola, che gli hanno raccontato di averle spiegato "che la risposta c'è, è complessa ma la comprenderà crescendo. Non si sono messi a fare chissà quali ragionamenti teologici, sono felici così, di aver ricevuto la lettera e la benedizione del Papa".