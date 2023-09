Bimba di 7 anni scrive a Papa Francesco per chiedergli “chi ha creato Dio”: la risposta del Vaticano Una bimba di 7 anni ha inviato una lettera a Papa Francesco chiedendogli: “Chi ha creato Dio?”. Dopo qualche settimana, dal Vaticano è arrivata la risposta su carta intestata.

A cura di Enrico Spaccini

Papa Francesco (foto da LaPresse)

Una bambina di 7 anni di Flero, in provincia di Brescia, si è domandata dopo una lezione di religione a scuola: "Se Dio ha creato il mondo e le persone, da chi è stato creato Dio?". Un interrogativo al quale né gli insegnati né i suoi genitori hanno saputo dare una risposta che soddisfacesse la piccola. Così, ha deciso di chiedere direttamente a Papa Francesco inviandogli una lettera: "Tu sicuramente hai una risposta". Un tentativo estremo, che quasi nessuno credeva potesse portare a un risultato. E invece, dopo qualche settimana, la risposta del Vaticano è arrivata veramente.

Il quesito senza risposta della bambina

Le prime persone alle quali la bimba ha rivolto il suo quesito sono stati i componenti della sua famiglia. Come raccontato dal Giornale di Brescia, i suoi genitori, e perfino sua nonna, hanno provato ad abbozzare una risposta. Visto, però, che la piccola non era soddisfatta, le hanno consigliato di chiedere alla maestra a scuola.

Nemmeno l'insegnante, però, è riuscita a trovare la risposta al quesito dell'alunna. Così, finiti tutti i suoi contatti più prossimi, la bambina ha deciso di impugnare una penna e scrive una lettera indirizzata direttamente a Papa Francesco. "Da chi è stato creato Dio?", le chiede aggiungendo che "se non hai tempo per rispondermi, non c'è problema" e allegando un disegno.

Le parole del Vaticano

I genitori hanno imbustato e spedito la lettera a giugno, in realtà senza troppe speranze che potessero ricevere una risposta. Dal Vaticano, però, a fine estate (7 settembre) è arrivata effettivamente una lettera. Non portava la firma di Papa Francesco, ma del suo collaboratore Monsignor Roberto Campisi.

"Il Santo Padre ha ricevuto il tuo bel bigliettino", ha scritto Campisi su carta intestata Segreteria di Stato, "Papa Francesco, che ti ringrazia per il gesto amorevole, desidera farti sapere che prega per te, affinché tu possa crescere nel sincero desiderio di conoscere e amare Gesù". Anche in questo caso, dunque, non la piccola non ha ricevuto la risposta che cercava, ma un invito a coltivare la sua curiosità.