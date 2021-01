in foto: immagine di repertorio

Tragico incidente stradale a Berzo Inferiore, in provincia di Brescia. Un pensionato di 69 anni è morto dopo aver perso il controllo della sua automobile, forse a causa di un malore, finendo contro un camion.

Incidente in Val Camonica a Berzo Inferiore: morto un pensionato

Lo schianto è avvenuto poco dopo le 17 di ieri, giovedì 7 gennaio, nella cittadina della Val Camonica. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso di Areu. I sanitari però non hanno potuto fare altro che costatare il decesso dell'uomo. Da chiarire le cause dell'incidente. Stando alla prima ricostruzione degli agenti della polizia stradale intervenuti sul posto, sulla strada provinciale 8, il 69enne avrebbe perso il controllo della sua auto, per un malore o per il fondo stradale ghiacciato, e invaso la corsia opposta finendo la sua corsa contro un camion in transito nella direzione opposta.

Il 69enne è morto sul colpo, illeso il conducente dell'altro mezzo

Lo scontro, anche se avvenuto a velocità non altissima, è stato fatale. L'automobilista è morto sul colpo. I vigili del fuoco sono riusciti a estrarre il suo corpo dalle lamiere ma, come detto, tutti i tentativi di rianimarlo del personale medico si sono rivelati vani. Illeso invece il conducente del mezzo pesante coinvolto nell'incidente.