in foto: Immagine di repertorio

Un ragazzino di 12 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale in bicicletta avvenuto a Bolgare, in provincia di Bergamo, nella serata di sabato 18 luglio.

L'allarme è scattato attorno alle 21.45 in via ai Dossi. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica. Il bambino è stato medicato sul posto e poi portato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è arrivato poco prima delle 23, come riporta l'Azienda regionale emergenza e urgenza (Areu). Dopo una notte di ricovero le sue condizioni restano gravi a causa del trauma cranico subìto.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno condotto i rilievi del caso e sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Da quanto emerso pare che all'origine dell'incidenti ci sia una caduta accidentale. Il bambino avrebbe picchiato con violenza la testa per terra.

Boom di incidenti in monopattino nel Milanese

Diversi incidenti stradali in Lombardia nelle ultime ore hanno coinvolto invece persone a bordo di monopattini elettrici. Nel pomeriggio di sabato una donna di 30 anni è stata investita da un monopattino elettrico mentre passeggiava a Vigevano: alla guida un ragazzo di 17 anni che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di un tombino. In due giorni si tratta del quarto incidente che coinvolge un monopattino elettrico. Il più grave venerdì a Milano, in via Braga, dove una donna di 31 anni è stata travolta da un furgone mentre si trovava sul mezzo elettrico.