Beppe Sala incontra i vertici del Pd, il partito conferma il suo appoggio: “Si può ripartire, ma dubbi su San Siro”

Beppe Sala (foto da Facebook)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Inchiesta sull’urbanistica a Milano ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"È stato un incontro costruttivo". Sono queste le prime parole utilizzate dal segretario del Partito Democratico di Milano, Alessandro Capelli, al termine dell'incontro che si è tenuto questo pomeriggio, domenica 20 luglio, con il sindaco Beppe Sala dopo i recenti sviluppi sull'inchiesta urbanistica che ha travolto Milano.

In vista del Consiglio Comunale che si terrà domani pomeriggio, lunedì 21 luglio, il sindaco Beppe Sala, indagato in un dei filoni dell'inchiesta urbanistica, ha deciso di ricevere nella propria casa i vertici del partito – la segretaria regionale Silvia Roggiani, il segretario metropolitano Alessandro Capelli e la capogruppo a Palazzo Marino Beatrice Uguccioni – per discutere delle sorti della città e, con essa, anche delle proprie.

"Come delegazione abbiamo ribadito al sindaco l'appoggio e il sostegno del Pd", ha riferito ancora Capelli. "Abbiamo espresso le nostre priorità, confermando al sindaco la necessità di segnali di cambiamento per rispondere ai nuovi bisogni della città. Può essere un'occasione per ripartire, investendo sul confronto serrato con la città da parte di tutto il centrosinistra, dando priorità alle sfide più pressanti che hanno investito Milano: diritto all'abitare, direzione dello sviluppo urbanistico, accessibilità, equità e città pubblica".

Dunque, c'è ottimismo a margine dell'incontro con i vertici del Pd sul futuro della giunta, ma bisognerà attendere la giornata di domani per conoscere effettivamente la linea prescelta da Sala: se proseguire con il proprio mandato o, invece, rinunciare alla carica di primo cittadino.

Per quanto riguarda il nodo di San Siro e della vendita il Pd ha ribadito il suo scetticismo a concludere l'operazione entro la fine di luglio. Sala si è preso del tempo per decidere e ci sarà probabilmente un nuovo confronto domani proprio su questo tema. Il Pd, comunque, ha ribadito che luglio non andrebbe bene come tempistica, quindi forse il tutto slitterà direttamente a settembre.