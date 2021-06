Andrea Pavarini, l'uomo di 32 anni che nel gennaio del 2020 a Bedizzole ha violentato e ucciso a pugni Francesca Fantoni, 39enne affetta da ritardo cognitivo, è stato condannato all'ergastolo con isolamento diurno. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Brescia che ha accolto totalmente la richiesta avanza dal pubblico ministero Marzia Alatis. Soddisfatta la sorella di Francesca, Elisa, che nel commentare la sentenza ha dichiarato: "Finalmente Francesca potrà riposare in piace. Abbiamo sempre

chiesto che il suo assassino potesse pagare con il massimo della pena".

Il corpo di Francesca trovato senza vita dopo due giorni di ricerche

Il corpo ormai senza vita della donna era stato trovato in un parchetto vicino al centro di Bedizzole dopo che Francesca era scomparsa di casa. Per gli inquirenti si è subito trattato di un caso di omicidio anche a causa dei segni sul corpo della donna, riconducibili a lesioni procurate da un'altra persona. Il cellulare della donna era stato trovato distrutto. Francesca era scomparsa da circa 48 ore quando il suo cadavere era stato ritrovato. A dare l'allarme della sua scomparsa, i famigliari che, preoccupatisi per il suo mancato rientro, avevano allertato le forze dell'ordine. La tragedia aveva sconvolto l'intera comunità di Bedizzole. Andrea Pavarini, ora condannato all'ergastolo, aveva ammesso l'omicidio dopo essere stato arrestato durante l'interrogatorio con il giudice per le indagini preliminari. Per stare vicino alla famiglia e ricordare Francesca, i concittadini di Bedizzole avevano organizzato una fiaccolata a cui aveva partecipato praticamente tutto il paese.