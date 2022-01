Barbiere spara a un suo ex collega per vecchi dissapori: condannato a 8 anni e 4 mesi Ha sparato a un suo ex collega per dei vecchi dissapori e ora è stato condannato in primo grado a otto anni e quattro mesi: il suo avvocato ha però affermato che ricorreranno in Appello.

A cura di Ilaria Quattrone

È stato condannato a otto anni e quattro mesi con rito abbreviato, l'uomo di 73 anni accusato del tentato omicidio di un 66enne. I due erano entrambi barbieri e il primo lo avrebbe ferito con un colpo di pistola per dei vecchi dissapori. I fatti sono accaduti lo scorso luglio a Castiglione Olona, comune in provincia di Varese. Il 73enne, in quell'occasione, è stato fermato e disarmato da alcuni clienti di un bar vicino.

L'aggressione per vicende passate

L'aggressione è avvenuta proprio fuori dalla tavola calda in via Volta: l'uomo ha utilizzato un revolver, che risale alla Prima guerra mondiale ed era nascosta in un sacchetto di carta, per colpire l'avversario all'addome. Dopo essere stato fermato da alcuni presenti, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio e portato al carcere dei Miogni mentre il 66enne è stato portato in ospedale. I moventi sembrerebbero essere legati ad alcuni dissapori dovuti alla loro professione. Il suo avvocato aveva provato a far cambiare il capo di imputazione in lesioni aggravate sostenendo che il suo assistito non aveva puntato l'arma e che il colpo fosse partito per sbaglio. La sua richiesta però non è stata accolta.

La condanna

Il pubblico ministero, Federica Recanello, aveva chiesto una condanna a otto anni e un mese. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Varese, Alessandro Chionna, lo ha però condannato a una pena più alta. Inoltre è stata riconosciuta una provvisionale di quindicimila euro a favore della vittima. L'avvocato difensore del 73enne, che al momento si trova agli arresti domiciliari, ha comunicato di essere pronta a ricorrere in Corte d'Appello.