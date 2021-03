in foto: (Immagine di repertorio)

Un bambino di un anno è stato ricoverato negli scorsi giorni al Policlinico San Matteo di Pavia per complicazioni legate al Covid-19. A riportare la notizia il quotidiano "La Provincia Pavese". Dalla struttura di cura pavese hanno confermato a Fanpage.it il ricovero del piccolo, che però è già stato dimesso. Le condizioni del bimbo, che si trovava nel reparto di Pediatria, non erano dunque preoccupanti: il bambino era stato sottoposto ad assistenza respiratoria, quindi sotto ossigeno, ed era stato trattato con le altre terapie previste per i pazienti affetti da Coronavirus.

Il bimbo aveva febbre e qualche difficoltà respiratoria

A portare in ospedale il bimbo erano stati i genitori, residenti in un comune della provincia, Stradella. Si sono preoccupati dopo che il figlio aveva iniziato a manifestare alcuni sintomi tra cui febbre e qualche difficoltà respiratoria. Sebbene i bambini siano meno colpiti dal Covid-19, la terza ondata della pandemia sembra riguardare, in proporzione, anche loro: nelle ultime settimane il numero di accessi giornalieri al pronto soccorso pediatrico del San Matteo è cresciuto di circa il 20 per cento, secondo quanto riporta la Provincia pavese. Dal 16 febbraio ad oggi i minori positivi al virus e curati nel reparto di Pediatria del San Matteo sono stati 18. Dall'ospedale confermano che gli accessi al pronto soccorso, anche ordinario, sono aumentati negli ultimi giorni: "Siamo in piena terza ondata".

Le varianti contagiano sempre più giovani

Non è ancora chiaro se il bimbo sia stato infettato da una delle varianti del virus, che sembrano comunque colpire anche le fasce di popolazione più giovani. Il tema dell'abbassamento dell'età dei contagi è uno dei nodi al centro della terza ondata della pandemia, che ha portato tra l'altro alla decisione "sofferta" di chiudere le scuole in molti territori in cui l'incidenza di casi di Coronavirus si è rivelata molto alta.