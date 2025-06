video suggerito

Bambina sequestrata e nascosta per 11 anni in Spagna: arrestati la nonna, la mamma e il compagno della donna I tre parenti, insieme a un altro familiare, avrebbero portato via la bambina quando aveva tre anni, dopo che il Tribunale di Milano ne dispose l'affidamento al Comune. La piccola, sottratta al padre, era stata nascosta e ha vissuto tutto questo tempo sotto falso nome.

Quattro persone sono state arrestate per aver sequestrato e nascosto in Spagna sotto falso nome una bambina di tre anni che oggi ne ha 14. Tra gli arrestati ci sono anche la madre, l'attuale compagno, la nonna e un altro familiare. Stando a quanto ricostruito dalle indagini della Procura di Milano, la bambina sarebbe sparita all'età di tre anni, dopo che tra il 2013 e il 2014 il Tribunale di Milano ne dispose l'affidamento al Comune. A quel punto la madre era scappata portando via la piccola e si era resa irreperibile, nascondendo l'identità della figlia sotto falso nome.

Secondo quanto scritto nell'ordinanza di custodia cautelare con cui è stato disposto il carcere per gli indagati, firmato dalla gip di Milano Tiziana Landoni, i familiari che hanno portato via la bambina hanno mostrato "totale noncuranza verso le facoltà genitoriali spettanti al padre" e nei confronti della "libertà personale" della piccola, impedendole di conoscere la "propria vera identità, la sua storia" e di "costruire un rapporto" con l'altro genitore. L'Unità Tutela Donne e Minori della polizia locale di Milano e del Nucleo Investigativo dei carabinieri, inoltre, hanno realizzato un profilo degli indagati, da cui sono emerse "personalità refrattarie all'osservanza delle regole", non facilmente "controllabili" e "insofferenti di rispetto alle prescrizioni", oltre che prive di "capacità di autocontrollo".

Il gip ha quindi disposto l'arresto per gli indagati che, secondo il giudice, potrebbero occultare le prove e indurre "agevolmente" amici e familiari ad assumere "comportamenti reticenti" o a fornire versioni "non genuine".