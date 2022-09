Bambina di 11 anni investita sulle strisce pedonali: sospetto trauma cranico Stava attraversando sulle strisce pedonali, quando una macchina l’ha travolta in pieno. Coinvolta nell’incidente una ragazzina di 11 anni in sella a una bicicletta: sospetto trauma cranico per la ragazzina, sbalzata violentemente sul parabrezza dell’auto.

È successo oggi, nel pomeriggio del 21 settembre, a Crema. Coinvolta nell'incidente una ragazzina di 11 anni in sella a una bicicletta: secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale, intervenuti per i rilievi, la ragazzina attraversava lungo le strisce pedonali, all'altezza dell'incrocio con via Silvio Pellico, diretta verso via Treviglio, nella periferia del paese del Cremonese.

Centrata in pieno sulle strisce pedonali

La conducente della vettura, una 48enne di Crema, non ha visto la ragazzina e l'ha centrata mentre attraversava la strada: la giovane, così, è stata sbalzata sul parabrezza della Citroen C1.

Sospetto trauma cranico

Dei soccorsi si sono occupati il medico del 118 inviato dall'Ospedale Maggiore e il personale sanitario della Croce Verde di Crema. La ragazzina verrà però presto trasferita a Cremona, per il sospetto di un trauma cranico.

Un anno fa

Intanto, è notizia proprio di oggi la richiesta di patteggiamento da parte dell'autista del camion che, un anno fa, investì una ragazza di 15 anni sulle strisce e ne causò la morte.

Accadde lo scorso 11 ottobre a Capriolo, comune della provincia di Brescia. La ragazza, Larissa David, stava attraversando le strisce pedonali per raggiungere la fermata dell'autobus che l'avrebbe portata a scuola quando l'autista del camion la travolse in retromarcia. Larissa morì dopo cinque giorni di agonia: troppo gravi le ferite riportate mentre veniva trascinata sull'asfalto dal mezzo, nella totale disattenzione del conducente.