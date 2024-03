Travolge e uccide un bambino di 11 anni in bicicletta: chiesti 4 anni di carcere per il camionista La Procura di Pavia ha chiesto 4 anni di reclusione per Piero Suppa. Il camionista 52enne aveva travolto e ucciso un bambino di 11 anni nella mattinata del 2 ottobre 2021 a Voghera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

La pm Valeria Biscottini ha chiesto una condanna a 4 anni di reclusione per Piero Suppa, il 52enne della provincia di Alessandria accusato dell'omicidio colposo stradale di un 11enne. L'uomo alla guida della sua autocisterna aveva travolto il bambino che stava attraversando in sella alla sua bicicletta all'incrocio tra via Papa Giovanni XXIII e corso Rosselli a Voghera (in provincia di Pavia) nella mattina del 2 ottobre 2021. Secondo la Procura, il 52enne non avrebbe accostato il mezzo pesante in modo adeguato al bordo destro della strada, lasciando spazio alle persone di potersi inserire.

Il ragazzino quella mattina si trovava insieme a suo fratello e, in bicicletta, era diretto al centro sportivo per l'allenamento di atletica. Suppa, invece, era alla guida della sua autocisterna ed era fermo al semaforo di via Papa Giovanni XXIII. Durante la svolta per corso Rosselli, il 52enne avrebbe travolto l'11enne, rimasto agganciato alle ruote del mezzo pesante.

"Ho guardato gli specchietti, non ho visto niente", ha dichiarato Suppa, "dopo ho visto un uomo con un giubbotto giallo da lavoro con le mani nei capelli, sono sceso. C'era il bambino sotto il camion". Per lui non c'era già più niente da fare.

Per il 52enne la Procura di Pavia ha chiesto la condanna a 4 anni di reclusione. Le parti civili costituite al procedimento sono mamma e nonna materna rappresentate dall'avvocata Simona Virgilio e papà, fratello maggiore, nonna paterna e zia paterna assistiti da Gianfranco Ercolani, che ha chiesto per i suoi quattro assistiti un risarcimento totale di 2 milioni e 100mila euro. Il giudice ha rinviato l'udienza al 14 maggio, dove ci saranno le repliche e probabilmente la lettura della sentenza.