in foto: (Immagine di repertorio)

Faceva la badante a Milano, ma quando viveva in Moldavia era una spietata sfruttatrice e trafficante di vite umane. Per un suo errore si è tradita ed è stata scoperta e arrestata. Nella mattina di oggi, venerdì 18 dicembre, una donna moldava di 45 anni – ricercata dalle autorità internazionali – è stata arrestata per il reato di traffico di esseri umani. La 45enne si è consegnata da sola alla forze dell'ordine. Si era infatti recata in Questura per ottenere un permesso di soggiorno temporaneo ignorando che, durante i controlli della documentazione, gli agenti potessero scoprire il suo passato.

Tra il 2013 e il 2016 ha sfruttato giovani connazionali

Sulla 45enne infatti pendeva un mandato di ricerca internazionale. Tra il 2013 e il 2016 avrebbe sfruttato giovani connazionali minacciandole psicologicamente e fisicamente così da farsi aiutare nei suoi affari illeciti. Azioni condannate nel 2019 dal tribunale moldavo di Causani. Invece di scontare la sua pena, la 45enne è scappata rifugiandosi a Milano e tentando di ricostruirsi una vita come badante.

La donna è in carcere in attesa della sua possibile estradizione

Oggi però è stata fermata. La donna si è recata agli uffici immigrazione della Questura presentando la richiesta per l'emersione del lavoro finalizzata a ottenere un permesso di soggiorno temporaneo. Una volta controllati i suoi documenti, i poliziotti hanno scoperto che la 45enne era ricercata. Hanno chiesto aiuto al servizio per la cooperazione internazionale di polizia che ha confermato l'identità della donna. Gli agenti l'hanno quindi arrestata e portata al carcere di San Vittore dove rimarrà fin quando la Corte d'Appello di Milano non deciderà in merito alla sua estradizione.