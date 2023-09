Baby gang aggredisce due carabinieri e riprende la scena in un video: un militare finisce in ospedale Due carabinieri sono stati aggrediti da una baby gang a Melzo (Milano). Il gruppo ha filmato la scena. Uno dei due militari è stato portato in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella notte tra venerdì 29 settembre e sabato 30 settembre a Melzo, comune che si trova nella provincia di Milano, sono stati aggrediti due carabinieri da una baby gang. A darne notizia è il Nuovo sindacato Carabinieri (Nsc). Uno dei due militari è finito in ospedale ed è stato dimesso con una prognosi di quindici giorni.

La dinamica dell'aggressione

I due carabinieri sono stati picchiati durante un normale controllo: avevano infatti provato a identificare uno dei dieci ragazzi responsabili dell'aggressione. Il gruppo ha cercato di impedire l'attività dei militari. Il ragazzo fermato ha così colpito al volto un carabiniere e ha ferito l'altro. L'intera scena è stata ripresa in un video dagli altri ragazzi. L'intento, probabilmente, era quello di condividerlo sui social network.

Uno dei due carabinieri è finito in ospedale

Sono stati allertati altri carabinieri. Mentre questi svolgevano i rilievi e cercavano di risalire all'identità dei responsabili, gli operatori sanitari del 118 fornivano tutte le cure del caso ai due militari. Uno dei due è stato portato in ospedale dove è stato dimesso con una prognosi di quindici giorni. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Per l'altro, invece, non è stato necessario il trasferimento in struttura.

Il sindacato: Dotare personale di body-cam

"Giovani e giovanissimi che sfidano le forze dell'ordine quasi fosse un nuovo sport alla moda, perché ‘tanto mica possono farci niente’", affermano dal sindacato. L'organizzazione chiede poi di dotare il personale di body-cam: "Tutto ciò al fine di tutelare l’operatore e fornire un valido supporto documentale all'azione di polizia giudiziaria".