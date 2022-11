Baby calciatore di 7 anni ferito in un incidente mentre andava alla partita: ricoverato Marco, piccolo campione della squadra di calcio brianzola Universal Solaro, è rimasto ferito in un incidente stradale nel pomeriggio di ieri. Il team: “Forza, ti aspettiamo in campo”

Si trovava in macchina, diretto alla partita di calcio del sabato insieme alla famiglia. È iniziata come una giornata come tante ed è finita in eliosoccorso all'ospedale per un bambino di 7 anni, piccolo campione della squadra brianzola Asd Universal Solaro: dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale, mentre era diretto al campo da calcio, è stato trasportato con urgenza al Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 13.30, lungo la strada provinciale del territorio di Busto Garolfo. Il bambino, che si chiama Marco si trovava su un’auto insieme al compagno Daniele: i due componenti della squadra Primi Calci di Solaro, classe 2004, erano in viaggio verso il comune di Mesero per disputare una partita nel pomeriggio. Quando la vettura, per cause ancora da accertare, è uscita di strada.

Le condizioni di salute del piccolo Marco

Ha riportato lievi ferite il compagno di squadra del piccolo calciatore, Daniele, che è stato accompagnato in Pronto soccorso a Legnano. Diversa la sorte di Marco, il bimbo di 7 anni trasportato in elicottero a Bergamo, in un primo momento ritenuto in gravi condizioni: al momento restano serie ma non preoccupanti.

Lo comunica la squadra dei due piccoli sui social. "Daniele è stato dimesso poco fa dall'ospedale di Legnano, mentre Marco resta ricoverato a Bergamo. Ma arrivano ottime notizie". E aggiunge: "Forza ragazzi, tutti noi vi aspettiamo presto in campo".

Affiancati dai commenti dei tanti supporter. "In bocca al lupo ragazzi, vi aspetta la vittoria più importante". E ancora. "Non vediamo l'ora di riabbracciarvi. Due piccoli campioni, in campo e nella vita".