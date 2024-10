video suggerito

Azouz Marzouk e il nuovo lavoro come autista: “Ho 3 figlie e sono disoccupato, non perderò questa occasione” Azouz Marzouk inizierà un corso per diventare autista di autobus a Lecco. Dovrà superare l’esame della patente D prima di essere assunto. “Non ho nessuna intenzione di farmi sfuggire questa occasione”, queste le sue dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Carlo Coi

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine presa da video di Fanpage.it

Nei prossimi giorni, a Lecco, Azouz Marzouk – il 42enne che ha perso la moglie Raffaella Castagna, il figlio di due anni e la suocera Paola Galli in quella che è conosciuta come la "Strage di Erba" – inizierà un periodo di formazione presso la società Driver Academy di Linee Lecco, che gli consentirà di poter diventare autista degli autobus del servizio cittadino entro il 2025.

Le dichiarazioni di Azouz Marzouk

Il 42enne intervistato dall'agenzia di stampa Ansa ha riferito di essere abituato ad alzarsi presto, sottolineando come non voglia farsi sfuggire l'occasione utile a garantire stabilità economica alla famiglia.

Il corso dovrebbe durare poco più di 6 mesi, un lasso di tempo durante il quale Marzouk dovrà passare l'esame per ottenere la patente D che lo abilita a guidare i mezzi pubblici del servizio cittadino. L'assunzione nella società partecipata dovrebbe avvenire nei primi mesi del 2025.

Leggi anche La nuova vita di Azouz Marzouk a 18 anni dalla strage di Erba: sarà assunto come autista di autobus

Marzouk ai microfoni di Ansa ha raccontato: "Ho tutte le intenzioni di metterci anche meno. Ho tre figlie piccole e sono disoccupato. In Tunisia lavoravo in un minimarket, sono abituato ad alzarmi presto, non ho nessuna intenzione di farmi sfuggire questa occasione".

La condanna per diffamazione

Un'occasione più unica che rara che giunge al culmine di un biennio travagliato a causa di alcuni problemi con la giustizia. Il 42enne dopo aver accusato i fratelli della moglie, Pietro e Beppe Castagna, di essere gli esecutori della strage di Erba, è stato condannato per diffamazione in Corte d'Appello a Brescia.