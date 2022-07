Aziona un estintore, si butta nel lago e si nasconde nelle fogne: “Diceva di sentirsi andare a fuoco” Momento di follia ieri sera sul lungolago di Lecco dove un uomo ha aperto un estintore prima di gettarsi nel lago e nascondersi nel condotto fognario.

Serata di follia a Lecco ieri sera, giovedì 7 luglio, dove un uomo di età non specificata ha gettato in allarme l'intera comunità azionando un estintore contro se stesso prima di gettarsi nel lago e nascondersi nelle fognature. Tutto è successo intorno alle 23 quando il cittadino, notata in stato di agitazione da alcuni passanti, si sarebbe recato sul lungolago in zona Monumento dei Caduti chiedendo in prestito un estintore alla ruota panoramica lì installata.

Apre un estintore, si getta nel lago e poi va nelle fogne

Preso lo schiumogeno, l'ha azionato puntandolo contro se stesso. Poi, stando ad alcune testimonianze raccolte da Lecco Notizie, una volta coperto dal contenuto dell'estintore avrebbe esclamato di star "andando a fuoco". In quel momento, un agente della Questura di Lecco fuori servizio che passava dal lungolago l'ha notato e gli ha tolto l'idrante di mano ma l'uomo, forse impaurito, si è dato alla fuga gettandosi nel lago. Da qui, si è infilato nelle fogne percorrendo la condotta per una cinquantina di metri. Immediato l'allarme.

Ricoverato in ospedale per accertamenti

Sul posto si sono recati i carabinieri della Compagnia locale, il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco. Questi ultimi, arrivati anche a bordo di una pilotina, si sono messi sulle tracce del fuggitivo all'interno del condotto fognario riuscendo a raggiungerlo e a trarlo in salvo. Medicato dal personale sanitario, l'uomo è stato trasferito in ospedale per accertamenti. Nel corso delle operazioni di recupero e salvataggio dell'uomo, si è creato un capannello di curiosi gestiti dalle forze dell'ordine che hanno perimetrato l'area di azione tenendoli a distanza.