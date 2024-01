Incendio alla Planet Farm di Cambiago, Milano: lunghe code e traffico in tilt sull’autostrada A4 All’alba di oggi lunedì 22 gennaio un importante incendio si è sviluppato alla Planet Farm che si trova vicino all’uscita Cavenago e Cambiago, in provincia di Milano, dell’autostrada A4: il traffico è andato in tilt, sul posto i vigili del fuoco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Foto da Facebook

Un incendio è scoppiato all'alba di oggi lunedì 22 gennaio a Cambiago, in provincia di Milano: a prendere fuoco sarebbe stata un'azienda e il fumo è facilmente visibile dall'autostrada A4 tra Milano e la Brianza. Cosa sia successo è ancora tutto da capire. Certo è che il fumo è stato notato dagli automobilisti a distanza di chilometri di distanza. Lungo quel tratto infatti sono formate code e il traffico è andato in tilt. In azienda i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare di spegnere le fiamme il prima possibile.

Stando alle prima informazioni a bruciare sarebbe la "Planet Farms" di Cavenago, ovvero azienda del settore alimentare che si occupa di innovative coltivazioni verticali. L'allarme al 112 è stato lanciato questa mattina intorno alle 5.45: i primi ad accorgersi di quello che stava accadendo sono stati gli operai impegnato nel turno di notte in azienda. Purtroppo le fiamme hanno avvolto l'intero stabilimento in poco tempo provando gravissimi danni alla struttura. Fortunatamente non risultano persone ferite. Si indagherà per cercare di capire le origini del rogo.