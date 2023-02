Avvistato un lupo in centro a Busto Arsizio: “Si è allontanato dal branco ed è in cerca di cibo” Un lupo è stato avvistato a Busto Arsizio: si tratterebbe di un solitario, di un animale che ha abbandonato il branco e che è in cerca di cibo.

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: TikTok

Nella notte tra martedì 14 febbraio e mercoledì 15 è stato avvistato un lupo nel centro di Busto Arsizio, comune in provincia di Varese. Il video, girato intorno alle 2 di notte, è stato pubblicato sulla piattaforma TikTok e ha raggiunto migliaia di visualizzazioni. Intervistati dal quotidiano locale VareseNews, alcuni esperti dell'Università Insubria hanno affermato che sembrerebbe infatti trattarsi di un soggetto in "dispersione dal branco".

Il professore Adriano Martinoli del dipartimento di Scienze Teoriche e applicate dell'Università dell'Insubria, pur affermando che è abbastanza insolito vedere un lupo in città, ha spiegato che si tratta di un lupo solitario che è alla ricerca di cibo in territori che non conosce.

Dalle immagini circolate sui social network, è possibile constatare come l'animale fosse disorientato e che magari stava semplicemente transitando in quelle aree considerato che un lupo può percorrere fino a cinquanta chilometri.

Avvistamenti simili in altre zone vicine

Questi animali si muovono solitamente di notte, ma è possibile incontrarli anche di giorno nelle aree in cui vivono poche persone e quindi meno confusionarie. Il docente sottolinea e ricorda come il lupo sia, come previsto dalla normativa nazionale ed europea, una specie protetta. Ed è bene ricordarlo a chiunque possa pensare di fargli del male.

Ma cosa fare nel caso in cui dovessimo incontrare un animale simile sulla nostra strada? Prima di tutto bisogna agire con buonsenso senza seguirlo o interferire in alcun modo nel suo comportamento. Se si è spaventati alla sua vista, basterà parlare ad alta voce o agitare le braccia. In questo modo il lupo si allontanerà. Così come consigliato dal progetto «Lifewolfalps», se il lupo sta mangiando non lo si deve disturbare in alcun modo.