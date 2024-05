video suggerito

Avvistato in Lombardia il gambero killer della Louisiana: perché è così pericoloso per l’ambiente Un gambero rosso della Louisiana in Lombardia è stato riconosciuto nel Parco Valle del Lanza, a cavallo fra il Varesotto e il Comasco: il suo impatto è un problema per la biodiversità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Foto da Facebook

Nuovo avvistamento di un gambero rosso della Louisiana in Lombardia. È stato riconosciuto nel Parco Valle del Lanza, a cavallo fra il Varesotto e il Comasco, e subito la notizia è stata diffusa sui social dal del Plis, ovvero l'area protetta di interesse sovracomunale che comprende i comuni di Malnate e Vedano Olona (in provincia di Varese) e quelli di Bizzarone, Solbiate con Cagno, Valmorea e Rodero in provincia di Como. Ma perché questo esemplare crea così tante preoccupazioni?

Il gambero rosso della Louisiana, il cui nome scientifico è Procambarus clarkii, è meglio conosciuto come gambero killer ed è considerato tra le cento peggiori specie invasive in Europa. Il suo impatto è un problema per la biodiversità. Lo si riconosce perché ha una colorazione rossa, arancione o bruno-rossastra su tutto il corpo, comprese le chele, ricoperte di spine. Si trova in quasi i continenti, con eccezione di Australia e Antartide: in Europa è stato avvistato in 13 Paesi.

Sui social si legge: "Purtroppo ci è arrivata oggi la prima segnalazione della presenza del gambero della Louisiana nel territorio del parco, nei pressi dell'area umida ai Mulini di Gurone. Il Procambarus è una delle peggiori minacce alla conservazione degli ecosistemi, gravemente impattante sia sui piccoli vertebrati di cui si nutre sia sull'habitat che intacca scavando profonde tane nel sottosuolo e nutrendosi di alghe e piante acquatiche".

E poi ha aggiunto: "Con la piena verificatasi oggi nella zona, ne è stato trovato un esemplare lungo il sentiero adiacente alla zona umida. Al fine di limitare il più possibile la sua diffusione ci attiveremo facendo il possible, ma è necessario l'impegno di tutti per la segnalazione della sua presenza nel parco del lanza, ai nostri contatti istituzionali".