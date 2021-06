Aveva nascosto in macchina gioielli per un valore di quasi cinquantamila euro: un uomo di origini svizzere è stato fermato per dei controlli in dogana vicino al valico turistico di Maslianico dalla guardia di finanza di Ponte Chiasso. Le Fiamme Gialle hanno immediatamente chiesto se avesse merci da dichiarare e alla domanda l'uomo ha risposto di no. I militari hanno comunque deciso di perquisire l'auto trovando bracciali, orecchini, collane, anelli e pietre preziose per un valore di 45mila euro.

L'uomo accusato di aver evaso le imposte sull'importazione

L'uomo adesso è accusato di aver evaso le imposte sull'importazione e potrebbe anche essere accusato di contrabbando. Secondo gli accertamenti e le analisi dei funzionari dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli di Como l'evasione di dazio e Iva è pari a 11.237 euro. Intanto i gioielli e i diamanti, che l'uomo sperava di poter far entrare indisturbato in Italia, sono stati sequestrati.

Trovate nell'auto di due donne accessori per un valore di oltre 15mila euro

Continua quindi l'attività di controllo e contrasto al trasferimento di merci di contrabbando da parte della guardia di finanza. Qualche mese fa due donne avevano cercato di portare – sempre dalla Svizzera – scarpe, cinture, borse e zaini in Italia. La merce trovata aveva un valore di oltre quindicimila euro. Gli accessori (61 cinture, 15 borse, tre zaini e 146 paia di scarpe) erano stati nascosti in alcuni sacchetti di plastica e un cartone. Le due donne sono state quindi sanzionate e hanno dovuto pagare sia una multa amministrativa di trentamila euro che la tassa di importazione di 4.621 euro. La merce invece è stata sequestrata.