Aveva in casa 155 pasticche di ecstasy a forma di “Hello Kitty”: 45enne arrestato per spaccio

Nel suo appartamento aveva 220 grammi di cocaina, ma anche degli involucri contenenti marijuana, Mdma, e 155 pasticche rosa di ecstasy con la forma del fumetto e cartone animato "Hello Ketty". Per questo motivo un 45enne, noto alle forze dell'ordine, e residente in via Veratti, a Cagnola, una zona a nord di Milano, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. In casa dell'uomo gli agenti, impegnati in numerosi servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di droga sul territorio milanese, hanno anche trovato 5mila euro in contanti.

L'uomo aveva precedenti per spaccio di droga

Il 45enne, uscito dal proprio appartamento, è stato prima pedinato, e poi sottoposto ad un controllo di polizia. Gli agenti della squadra mobile della Questura di Milano, all'interno dell'abitazione, nella quale viveva da solo, hanno rinvenuto e sequestrato un sacchetto con 5 involucri di cocaina per un peso totale di circa 220 grammi, un involucro con circa 25 grammi di marijuana, un altro con circa 2 grammi di Mdma in polvere, ed un sacchetto con le 115 pasticche di ecstasy con la forma del personaggio dei cartoni animati per bambini. Le pasticche, a prima vista, potevano essere scambiate per caramelle.

Ad un controllo più approfondito, sempre nell'abitazione del 45enne, gli agenti hanno trovato circa 5 mila euro in contanti, provento dello spaccio, e quattro cellulari, che l'uomo nascondeva in un mobile della cucina e in soggiorno. Il pregiudicato era già gravato da vecchi precedenti penali legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, ed è quindi stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga.