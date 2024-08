video suggerito

Autobus perde il rimorchio e rovescia decine di valigie in strada: bloccata l’autostrada A9 Il rimorchio di un autobus turistico ha perso il carico lungo la A9 nel pomeriggio dell’8 agosto. Le forze dell’ordine hanno chiuso lo svincolo per Como Monte Olimpino per consentire i soccorsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Un incidente ha bloccato il traffico lungo l'autostrada A9 Lainate Como Chiasso, all’altezza dello svincolo di Monte Olimpino. Intorno alle 17 di oggi, giovedì 8 agosto, un autobus con targa macedone e in viaggio da Como verso la Svizzera, ha perso il rimorchio dei bagagli lungo la carreggiata. Non sono stati registrati feriti, ma due ragazzine che si trovavano a bordo del bus hanno accusato un malore per lo spavento. Le code sono arrivate a quattro chilometri.

Non sono ancora note le cause dell'incidente, ma la dinamica è apparsa subito abbastanza chiara. Il pullman turistico, che monta targa macedone, ad un certo punto arrivato all’altezza dello svincolo di Monte Olimpino dell'A9 ha perso il rimorchio che conteneva le valigie dei passeggeri. Questo, poi, si è rovesciato in strada perdendo il contenuto.

Le varie borse che conteneva non hanno causato altri danni, se non quello di bloccare la circolazione per diverso tempo. L'uscita di Como Monte Olimpino è stata chiusa, intorno alle 17, per consentire le operazioni di soccorso. I vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare il rimorchio che ostruiva il passaggio delle vetture e i bari bagagli. Mentre i soccorritori mettevano in sicurezza la carreggiata, si è formata una coda che ha superato i quattro chilometri d'estensione.

Come detto, nessuno è rimasto ferito. Gli automobilisti sono riusciti a frenare in tempo e a evitare l'impatto con il rimorchio ormai appoggiato su un fianco. Sono comunque arrivati i sanitari del 118 per prestare le prime cure a due ragazzine. Entrambe, una di 14 e l'altra di 17 anni, viaggiavano a bordo del bus e, per lo spavento, hanno accusato un piccolo malore. Per loro si è rivelata sufficiente l'assistenza sul posto.