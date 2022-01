Autobus in fiamme sull’Autolaghi: l’autista e cinque passeggeri scendono e si salvano dall’incendio Un autobus di linea si è incendiato per cause da accertare mentre percorreva l’Autolaghi, tra Milano e Varese. L’autista è riuscito ad accostare e a mettere in salvo i passeggeri.

A cura di Francesco Loiacono

Paura nella serata di ieri, mercoledì 12 gennaio, a causa di un incendio che ha coinvolto un autobus di linea. L'episodio, come segnalato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato poco prima delle 19 sull'Autostrada A8, l'Autolaghi, nel tratto compreso tra Busto Arsizio e Gallarate, in direzione Varese. Il mezzo di trasporto, un autobus di linea che era partito dalla stazione dei bus si Lampugnano, a Milano, ed era diretto sul lago Maggiore, ha preso fuoco all'improvviso per cause da accertare.

L'autista è riuscito ad accostare e a mettere in salvo i passeggeri

La prontezza di riflessi dell'autista del bus si è rivelata provvidenziale: il conducente non appena si è accorto del fumo ha accostato in una piazzola di soccorso ed è così riuscito a far scendere i cinque passeggeri presenti sull'autobus, mettendosi in salvo assieme a loro. Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del 118: i pompieri del distaccamento di Somma Lombardo e Gallarate, intervenuti con tre automezzi, sono riusciti a spegnere l'incendio, anche se le fiamme avevano nel frattempo devastato l'autobus. I soccorritori del 118, giunti a bordo di un'ambulanza, hanno prestato soccorso all'autista del bus, un uomo di 52 anni: il conducente aveva i sintomi di una lieve intossicazione a causa del fumo respirato, ed è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Busto Arsizio: fortunatamente però non ha riportato gravi conseguenze. Spetterà adesso ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine capire cosa abbia provocato l'incendio a bordo del bus, che avrebbe potuto avere gravi conseguenze per tutti gli occupanti.