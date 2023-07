Auto si schianta contro un camion a Mediglia e finisce nel fossato: un morto L’incidente è avvenuto sulla strada Cerca a Mediglia (Milano) intorno alle 15. Ancora da accertare le cause che hanno portato un’automobile e un tir a impattare pesantemente tra di loro. La strada, nel frattempo, è stata chiusa al traffico.

A cura di Redazione Milano

Foto di repertorio

Pesantissimo incidente questo pomeriggio sulla strada Cerca a Mediglia, hinterland a Est di Milano: qui, intorno alle 15, un'automobile e un camion si sono violentemente scontrati. Per l'impatto l'utilitaria è finita un fossato, non lasciando scampo al conducente 65enne. Ferito e trasportato in ospedale invece l'uomo che si trovava alla guida del mezzo pesante.

Sulla dinamica indagano i Carabinieri. Saranno loro a dover ricostruire la dinamica, e a scoprire cosa abbia portato i due mezzi a schiantarsi tra di loro. Sul posto, nel frattempo, sono intervenute due ambulanze e l’elisoccorso. La strada invece è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.