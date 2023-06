Auto si ribalta nel parcheggio del ristorante e cade nel vuoto: tragedia sfiorata a Mariano Comense Stando a quanto si apprende, un anziano di 75 anni è rimasto ferito, ma le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi. L’incidente è avvenuto nel corso della giornata di oggi, domenica 18 giugno, intorno a mezzogiorno.

A cura di Enrico Tata

Stando a quanto ricostruito, l'anziano guidatore si è distratto e, durante una manovra all'interno del parcheggio, la sua automobile ha sfondato le recinzioni ed è caduta sulla strada sottostante, ribaltandosi. All'interno della vettura c'erano due persone: il 75enne, come detto, e un'altra persona, rimasta praticamente illesa. Il primo è stato soccorso dal personale del Sos di Lurago d’Erba e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di Mariano Comense in codice verde. Avrebbe riportato soltanto alcune contusioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, che si stanno occupando dei rilievi del caso e della ricostruzione della dinamica, e i vigili del fuoco del distaccamento di Cantù, che hanno proceduto al recupero del veicolo, rimasto al centro di una strada di servizio che si trova dietro al ristorante. La macchina è rimasta gravemente danneggiata ma, come anticipato, i due a bordo del veicolo si sono salvati e le loro condizioni di salute sono buone. Cosciente, ma comprensibilmente sotto shock, il 75enne è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. Solo tanto spavento, per lui, con la consapevolezza che l'incidente sarebbe potuto finire in modo ben peggiore.