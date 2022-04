Auto finisce nel fiume Adda: morta una donna di 44 anni, in salvo il marito Tragico incidente a Fara Gera d’Adda, in provincia di Bergamo. Un’auto con a bordo marito e moglie è finita per cause da accertare nel fiume. La donna, Romina Vento, madre di due figli, è morta.

A cura di Francesco Loiacono

Una donna di 44 anni, Romina Vento, è morta in quello che sembra essere stato un tragico incidente stradale. Nella tarda serata di ieri, martedì 19 aprile, l'auto sulla quale viaggiavano la vittima e il marito è finita per cause da accertare nel fiume Adda a Fara Gera d'Adda, paese in provincia di Bergamo dove la coppia viveva assieme ai due figli di 10 e 15 anni. All'inizio si temeva che anche uno dei due ragazzini potesse essere all'interno della vettura, ma in seguito si è appurato che i due si trovavano a casa. Purtroppo la loro madre non ce l'ha fatta: il corpo senza vita della donna è stato trovato ad alcune centinaia di metri dal luogo in cui la macchina è finita nel fiume.

In salvo il marito della donna: si sarebbe allontanato dal luogo dell'incidente

Il marito della vittima si è invece salvato. Erano state alcune sue parole, udite dai primi testimoni e soccorritori intervenuti, a far temere che nell'auto potesse esserci anche un bambino. L'uomo in un primo tempo si sarebbe allontanato a nuoto dal luogo dell'incidente, forse per via della concitazione di quegli attimi. Solo in seguito i soccorritori sono riusciti a raggiungerlo: adesso dovrà aiutare i carabinieri della compagnia di Treviglio a ricostruire esattamente cosa sia accaduto.

Sono state alcune persone che si allenavano nel centro sportivo vicino al luogo in cui è avvenuto l'incidente ad assistere all'episodio e a dare l'allarme, dopo aver sentito le richieste di aiuto da parte del marito. Pare che fosse proprio l'uomo alla guida dell'auto al momento del sinistro. Sul posto sono intervenuti anche i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno recuperato il cadavere della donna. Sulla salma è stata adesso disposta l'autopsia per determinare le esatte cause della morte e fare luce su un incidente dalla dinamica ancora poco chiara, ma dall'esito tragico.