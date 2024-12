video suggerito

Auto contromano sulla tangenziale di Pavia: a segnalare il pericolo sono gli altri automobilisti

Ancora un'auto contromano spaventa gli automobilisti delle strade della Lombardia. Stavolta è successo sulla Tangenziale Ovest di Pavia, nella tarda serata di lunedì 23 dicembre: il mezzo avrebbe percorso parecchi chilometri, probabilmente dallo svincolo del rondò del supermercato Bennet a San Martino Siccomario fino al raccordo per Bereguardo, senza causare incidenti solo per caso.

A segnalare il pericolo al 112 gli automobilisti che hanno schivato l'auto contromano, evitando il frontale e immortalando la scena sui social.

Non la prima volta che accade, in questi giorni. In un caso, lungo l'autostrada A4 Torino-Trieste all'altezza del casello di Brescia Centro, un'auto che viaggiava contromano si è schiantata contro un'altra vettura che proveniva dal senso di marcia opposto. Solo due giorni fa, inoltre, un camper ha imboccato l'autostrada A8 sempre contromano, nei dintorni di Gallarate (Varese): nell'impatto è morta una donna di 42 anni.