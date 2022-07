Auto con a bordo un 26enne si ribalta lungo la statale per la Malpensa: traffico in tilt Un ragazzo di 26 anni è rimasto ferito dopo essersi ribaltato con la sua auto lungo la statale che porta alla Malpensa: subito è stato soccorso. Intanto il traffico è andato in tilt.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Incidente questa mattina lungo la statale 336 che porta all'aeroporto di Malpensa. Nel tratto tra Cassano Magnago e Busto Arsizio un'auto con a bordo un 26enne si è ribaltata verso le 7 di questa mattina: le cause sono ancora sconosciute. La dinamica è infatti al vaglio delle forze dell'ordine. A chiamare i soccorsi sono stati subito gli altri automobilisti.

Lunghe code di traffico in entrambe le direzioni

Un'ambulanza è stata chiamata in codice giallo: sul posto i soccorritori hanno cercato di prestare le prime cure e tramite anche i vigili del fuoco è stato possibile estrarre il 26enne dalla macchina in poco tempo. Intanto lungo la strada si sono formati chilometri di coda: come riporta Varese News, l'incidente ha bloccato il traffico in direzione dell'innesto A-8. Anche alcuni rallentamenti nel senso di marcia opposto a causa di alcuni automobilisti curiosi.