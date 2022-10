Auto a folle velocità travolge i tavolini di un bar, quattro feriti: “Poteva essere una strage” Un’auto è finito contro alcuni tavolini di un bar a Milano: in totale si sono registrati quattro feriti.

Terribile incidente nel pomeriggio di oggi, martedì 25 ottobre 2022, a Milano. Un'automobile ha sfondato il cancello del Centro Sportivo Giurati che si trova in via Carlo Pascal, al civico 6. Si sono registrati quattro feriti, ma nessuno di loro fortunatamente sarebbe in gravi condizioni. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

L'auto ha travolto i tavolini del bar

In base alle prime informazioni, l'incidente è avvenuto intorno alle 17. Sembrerebbe che a bordo del veicolo ci fosse una coppia. Il mezzo avrebbe raggiunto la zona a folle velocità: arrivando da via Pascal e diretta forse in via Golgi. Il Centro è frequentato da tanti giovani e soprattutto famiglie con bambini. Una volta sfondata la cancellata, la corsa dell'auto è terminata sui tavolini del bar.

Il mezzo non si sarebbe fermato allo stop: dopo aver attraverso l'incrocio e finita sul marciapiede per poi prendere il cancello e infine i tavolini. Una volta lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 e le forze dell'ordine.

"Poteva essere una strage": le parole di alcuni testimoni

I primi hanno fornito tutte le cure del caso e trasferito in ospedale le quattro persone ferite. I secondi hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Non è ancora chiaro come stiano il conducente e il passeggero del veicolo. Alcuni testimoni hanno detto: "Poteva essere una strage". E infatti sarebbe potuto accadere considerato che a quell'ora molti bimbi erano appena usciti da scuola ed erano presenti decine di universitari.