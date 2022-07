Autista muore folgorato mentre scarica il suo camion in un cantiere della Tav Un autista di 60 anni è morto folgorato mentre stava scaricando delle terra dal suo camion: era impegnato in uno dei cantieri della Tav.

A cura di Giorgia Venturini

Tragico incidente sul lavoro a Calcinato, in provincia di Brescia. Un autista di 60 anni è morto folgorato mentre stava scaricando delle terra dal suo camion. Era impegnato in uno dei cantieri della Tav: la terra proveniva dagli scavi del tunnel dell'alta velocità Brescia-Venezia. Dalle prime informazioni sembrerebbe che il camion abbia urtato una cavo dell'alta tensione: il lavoratore dunque dopo poco è stato colpito da una potente scarica elettrica. Per l'uomo purtroppo non c'è stato più nulla da fare. A chiamare i soccorsi sono stati i colleghi: sul posto sono intervenuti i medici e paramedici del 118, i tecnici di Ats e i vigili del fuoco. Tutti i tentativi di rianimarlo sono stati inutili.