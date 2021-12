Aumentano casi e indice Rt in Lombardia: quando si rischia il passaggio in zona gialla Secondo i dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità in Lombardia continuano ad aumentare i posti letto in ospedale riempiti da malati Covid così come l’incidenza ogni centomila abitanti.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Il passaggio in zona gialla per la Lombardia è sempre più vicino: stando ai dati di oggi venerdì 17 dicembre diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità continuano ad aumentare i posti letto in ospedale riempiti da malati Covid così come l'incidenza ogni centomila abitanti. Se si confrontano gli ultimi dati con quelli delle settimane precedenti si nota che l'incidenza è passata da 148,7 casi ogni centomila abitanti nel periodo tra il 26 novembre e il 2 dicembre a 261 casi ogni centomila nel periodo tra il 10 e 16 dicembre. E ancora: la percentuale di posti letto occupati in terapia intensiva è 9,5 mentre la percentuale dei posti letto in reparti Covid non gravi è del 14 per cento.

Rt in Lombardia fermo a 1.19

Numeri che o hanno già superato di gran lunga il limite massimo del passaggio in zona gialla o stanno raggiungendo la soglia che prevede maggiori restrizioni. Certo è che in Lombardia il numero dei contagi e i ricoverati Covid stanno aumentando giorno dopo giorno, come dimostrano i dati giornalieri diffusi anche da Regione Lombardia. In tutto il territorio infatti sono in aumento i nuovi malati e i focolai con un indice rt della Lombardia fermo a 1.19. L'Istituto Superiore di Sanità classifica però la Lombardia con rischio moderato.

I numeri posti letto appena sotto la soglia della zona gialla

Quando dunque si rischia il passaggio in zona gialla? Il passaggio dalla fascia bianca alla gialla è determinato da tre parametri: l'incidenza superiore a cinquanta, la percentuale di posti letto occupata in terapia intensiva superiore al 10 per cento e quella nei reparti covid superiore al 15 per cento. Se nel primo parametro la Lombardia dovrebbe essere in zona gialla e non più in bianca ormai da settimane, se si contano i posti letto occupati si sfiora dello 0,5 per cento e dell'1 per cento la soglia della zona gialla. Il rischio, dunque, è che siccome la situazione Covid è in continuo peggioramento nelle prossime settimane si potrebbe rischiare il passaggio nella fascia con più restrizioni. Resta da capire se il passaggio possa avvenire già la prossima settimana: il che vorrebbe dire un inizio del nuovo anno in zona gialla e non in zona bianca.