“Auguroni piccole balilla”, striscione fascista al battesimo di una bambina a Cassina Nuova Uno striscione di stampo fascista è apparso sul sagrato della chiesa di San Bernardo di Bollate in occasione del battesimo di una bambina.

Ragazzini non ancora maggiorenni che reggono uno striscione con una scritta fascista. È successo a Cassina Nuova, frazione di Bollate, nel Milanese, in occasione del battesimo di una bambina (nonostante la frase sia al plurale): "Auguroni piccole balilla", si legge, con l'hashtag "#intimità" sul fondo. Il gruppetto di giovani ha esposto il lenzuolo bianco sul sagrato della chiesa di San Bernardo, scatenando l'indignazione dei presenti e degli utenti social dopo la diffusione delle immagini.

Striscione fascista al battesimo di una bambina, indignazione a Bollate

Il sacerdote della chiesa, don Giuseppe Reduzzi, informato dell'accaduto, ha spiegato – nella parole riportate da Repubblica – che "la cerimonia si è svolta regolarmente, non c'è stato il sentore di alcun problema. Il tutto è avvenuto fuori. Non appena sono stato avvertito, ho fatto una segnalazione al sindaco e al vicario episcopale". Il primo cittadino di Bollate, Francesco Vassallo, ha aggiunto che "il primo passo è stato quello di appurare che Balilla non fosse in effetti il cognome della bambina e ora sappiamo per certo che non lo è. A questo punto mi sono confrontato con il comandante della Polizia locale e abbiamo deciso di convocare i genitori della bimba per sentire la loro versione dei fatti". La famiglia dovrebbe essere convocata nei prossimi giorni ma Vassallo vuole andarci cauto: "so che si sono trasferiti qui a Bollate solo a giugno del 2021, quindi sono ancora poco conosciuti in città. Voglio capire se fossero informati dello striscione e se ne condividano il contenuto. C'è anche la possibilità che per loro ‘balilla' sia un soprannome".