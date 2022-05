Attilio Fontana prosciolto sul caso camici, la Lega: “Dopo due anni di insulti, giustizia è stata fatta” La Lega festeggia la decisione del giudice per l’udienza preliminare di non rinviare a giudizio il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana sul caso camici. “Dopo mesi di fango e bugie sono stati restituiti onore e dignità ad Attilio Fontana”, tiene a sottolineare il leader della Lega Matteo Salvini.

A cura di Giorgia Venturini

"È tempo di festeggiare, dopo due anni di insulti a Fontana e alla Lega". A Fanpage.it il vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda Fabrizio Cecchetti commenta così la decisione del giudice per l'udienza preliminare di non procedere a giudizio per Attilio Fontana sul caso camici. "Giustizia è stata fatta. Ora pensiamo alle amministrative e poi al futuro della Lombardia". Il presidente di Regione Lombardia sembra infatti essere sempre più vicino a una sua possibile ricandidatura. La conferma potrebbe arrivare anche prima dell'estate. Quando allora anche il centrosinistra presenterà il suo candidato.

A pochi minuti dalla decisione del giudice il governatore lombardo commenta così: "Sono felice. Felice innanzitutto per aver tolto un peso enorme ai miei figli e a mia moglie. E poi i lombardi, tutti quei lombardi, e sono moltissimi, che mi hanno sempre sostenuto. Condivido con loro la soddisfazione di vedere riconosciuta la mia onestà e la mia volontà di agire sempre, solo e comunque per il bene dei miei cittadini. E infine un ringraziamento enorme ai miei legali, gli avvocati Jacopo Pensa e Federico Papa, per il grande lavoro che ci ha consentito di avere giustizia. Giustizia nella quale ho sempre avuto fiducia".

Salvini: Restituiti onore e dignità ad Attilio Fontana

Tra i primi a festeggiare con Attilio Fontana c'è anche il leader della Lega Matteo Salvini: "Grande gioia. Dopo mesi di fango e bugie – ha commentato in una nota – sono stati restituiti onore e dignità ad Attilio Fontana, alla Lega, alla Regione e a tutti i cittadini lombardi. Siamo ancora più determinati a lavorare per il bene del territorio e aspettiamo le scuse di tutti quegli esponenti di sinistra che per troppo tempo hanno insultato e oltraggiato una persona perbene, la Lega e le istituzioni lombarde". E ancora, la vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti tiene a precisare: "Esprimo soddisfazione per il proscioglimento del presidente Attilio Fontana. La decisione odierna del gup, affermando l'insussistenza delle accuse, conferma piena onorabilità all'istituzione regionale e a un uomo onesto. Il lavoro mai venuto meno per il bene dei cittadini lombardi, prosegue da oggi in modo ancor più incisivo e convinto".

Cecchetti: Chiedano scusa a Fontana

Si punta ora alle elezioni. Ma prima per le Lega è "tempo di festeggiare". Cecchetti spiega in una nota stampa che "il proscioglimento di Attilio Fontana nella vicenda dei camici era scontato, ma accogliamo questa pronuncia con il canonico giustizia è fatta, anche se dopo due anni e mezzo di fango, insulti e bassezze rivolti non solo al governatore Fontana, ma alla Lega e al centrodestra, che ben governano la Regione Lombardia". Ora la Lega chiede che vangano fatte le scuse: "Anche l’ultimo processo penale pendente su Fontana si è chiuso a favore del presidente: adesso sarebbe auspicabile che qualcuno, soprattutto chi ha speculato politicamente in questi anni, chiedesse scusa a Fontana e alla Lega. Ma tanto non succederà. Ora andiamo avanti a lavorare come abbiamo sempre fatto per aiutare i cittadini lombardi e il territorio lombardo".