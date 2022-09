Attilio e Dolores sposi: la coppia di senzatetto che vive a Malpensa è convolata a nozze Dopo trent’anni d’amore, dei quali ultimi cinque vissuti all’aeroporto di Malpensa dopo aver perso tutto, Attilio e Dolores sono convolati a nozze.

Foto Facebook di Mariarosa Sabella

Stanno insieme da trent'anni, nonostante tutte le difficoltà, e lo scorso 30 agosto si sono sposati a Varese, in una cerimonia civile celebrata dal sindaco Davide Galimberti. Protagonisti della bella storia d'amore sono Attilio e Dolores, due senzatetto che da cinque anni vivono insieme all'aeroporto di Malpensa e sono discretamente conosciuti nella provincia di Varese negli ambienti di volontariato. Presenti anche le associazioni di solidarietà che in più di un'occasione gli hanno dato una mano.

I testimoni del matrimonio tra Attilio e Dolores sono stati il gestore di un centro diurno per senzatetto, il "Viandante", frequentato da marito e moglie, e un volontario di un'associazione caritatevole. Come riportato da MilanoToday, la coppia, dopo la cerimonia a Palazzo Estense, ha portato i suoi invitati al centro diurno per il pranzo nuziale. A pensare a tutto, è stata la macchina della solidarietà: dagli abiti al cibo, qualcuno ha organizzato nel dettaglio la giornata di Attilio e Dolores. Gli abiti, ad esempio, sono stati procurati dalla Caritas di Vedano Olona e Gallarate.

Una volontaria della provincia ha sistemato le acconciature di marito e moglie e gli Alpini di Varese hanno comprato la torna nuziale. Il viaggio di nozze sarà poi una tre giorni in un albergo della città. Attilio e Dolores stanno insieme da ormai trent'anni. Cinque anni fa, la loro vita ha subìto dei cambiamenti inaspettati. Tra i problemi di salute e quelli economici, sono stati costretti a lasciare casa e vivere per strada. Continuando a contare l'uno sull'altra, hanno trovato ospitalità all'aeroporto di Malpensa dove tuttora vivono.