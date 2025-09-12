Assolto a Milano il rapper Luchitos: era stato trovato in possesso di oltre mezzo chilo di droga

Lucas Cicoria Alencar, in arte di Luchitos.

Il rapper emergente Lucas Cicoria Alencar, conosciuto con il nome d'arte di Luchitos, è stato assolto dopo che lo scorso 28 maggio era stato arrestato perché trovato insieme a un amico con più di mezzo chilo di droga addosso. L'assoluzione è stata decisa dalla giudice del Tribunale di Milano, Francesca Ballesi, al termine del processo con rito abbreviato a carico dell'artista italo-brasiliano e dell'amico che era con lui quella notte.

Il 25enne, difeso dall'avvocato Francesco Berterame, era stato fermato dalla Polizia a Milano alla fine dello scorso maggio mentre passeggiava in compagnia di un coetaneo in via San Giusto, in zona San Siro. Poco dopo la mezzanotte i due amici erano stati sottoposti a un controllo delle forze dell'ordine, che li avevano trovati in possesso di 507 grammi di hashish, sette grammi di marijuana e 1.700 euro in contanti.

Entrambi i ragazzi erano stati arrestati e poi sottoposti alla misura dell‘obbligo di firma due volte alla settimana. Luchitos, che attualmente vanta più di 27 milioni di followers su Instagram, ha cominciato a farsi notare nel panorama musicale del rap italiano e milanese nel 2020, con l'uscita del suo primo EP "Capitale della Droga". Il 25enne abita nel municipio Otto a Milano ed è molto vicino al rapper Baby Touché, all'anagrafe Amine Amagour, recentemente finito al centro delle cronache per la lunga faida con il collega Simba La Rue.