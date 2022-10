Arriva sanguinante davanti alla porta di un negozio: “Mi hanno accoltellato, aiutatemi” Un uomo è stato ferito con un coccio di bottiglia in pieno giorno a Brescia dopo una lite in un parco pubblico. Il 58enne con il braccio sanguinante si è rivolto ai negozi vicini chiedendo aiuto.

A cura di Fabio Pellaco

Immagine di repertorio

Un uomo di 58 anni è stato accoltellato in pieno giorno e, grondante di sangue, sarebbe stato visto barcollare per la strada prima di chiedere aiuto ai dipendenti dei negozi che si trovavano nei pressi del luogo dell'aggressione.

Ha chiesto aiuto ai negozi vicini

È successo nella mattinata di venerdì 21 ottobre in pieno centro a Brescia. La vittima dell'aggressione è un uomo di 58 anni di origine africana. A soccorrerlo, intorno alle 10, è stata un'impiegata degli uffici di A2A Energia che si trovano in via Milano. "Mi hanno accoltellato", avrebbe detto farfugliando alla donna.

Secondo quanto riportato da BresciaToday, l'impiegata si sarebbe accorta dell'uomo alzando gli occhi dallo schermo del computer ed è subito accorsa per aiutare l'uomo facendolo sedere all'esterno dell'ufficio e tamponandogli la ferita al braccio che sanguinava copiosamente.

Leggi anche Picchiati e accoltellati in centro a Milano: due ventenni trasferiti in ospedale

Aveva un profondo taglio al braccio

"Ho messo in pratica tutte le nozioni di primo soccorso imparate durante gli anni da volontaria sulle ambulanze – ha raccontato la donna -. Per prima cosa ho tamponato il taglio che era molto profondo, tanto che si veda un osso. Poi ho cercato di parlare con lui per capire se fosse presente e ricettivo: rispondeva alle domande, anche se era piuttosto confuso".

L'allarme al numero unico di emergenza è scattato immediatamente, ma sempre secondo la testimonianza dell'impiegata, l'ambulanza avrebbe impiegato "20 minuti ad arrivare e nel frattempo io e la mia collega ci siamo presa cura di lui".

Sarebbe stato aggredito con un coccio di bottiglia

Oltre ai volontari del 118, sul posto sono intervenuti gli agenti del reparto volanti della questura di Brescia. Secondo una prima ricostruzione, il 58enne sarebbe rimasto ferito in seguito a un'accesa discussione avvenuta nel vicino parco Rosa Blu.

L'uomo con cui stava litigando avrebbe afferrato un coccio di bottiglia e lo avrebbe utilizzato per ferirlo al braccio. Il taglio riportato dal 58enne sarebbe profondo, ma non avrebbe reciso le arterie. I sanitari lo hanno accompagnato in codice giallo al pronto soccorso della Poliambulanza di Brescia, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Gli inquirenti sono ora sulle tracce dell'aggressore.