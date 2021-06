in foto: (Fonte: Facebook Milano Monza Motor Show)

Da oggi 10 giugno e fino al 13 giugno va in scena il Milano Monza Motor Show: la kermesse dedicata al settore dell'automotive riempirà infatti le vie del centro città. Sull'evento e sulla volontà di dare ampio spazio all'elettrico si è espresso anche il sindaco del capoluogo meneghino, Giuseppe Sala, che proprio a margine dell'inaugurazione di MiMo ha detto: "Io spero che sia occasione per andare un po’ oltre il dibattito auto sì auto no. Per me la questione è auto diverse e quindi vivendo in una città inquinata è chiaro che gli sviluppi su elettrico e non solo sono importanti e mi pare che questa manifestazione vada in questa direzione”.

Quali auto saranno esposte

Per il primo cittadino, il salone è anche un momento per focalizzarsi sul mondo del lavoro: "Noi abbiamo maledettamente bisogno di recuperare il lavoro quindi il settore automotive è importante per tutti questi motivi sono contento che abbiano scelto Milano”. L'esposizione delle auto, tutte rigorosamente all'aria aperta, riempiranno le vie che si diramano tra piazza Duomo, San Babila e fino al Castello Sforzesco. Sarà quindi possibile ammirare oltre sessanta brand (dalla Porsche e fino alla Maserati) come la Bugatti esposta sulla pedana numero uno.

Le auto elettriche al centro della kermesse

Accanto a questi modelli, ci saranno anche le auto elettriche cento per cento, le ibride, le citycar e suv. Il focus su questo settore si concentrerà soprattutto in Piazza Castello: qui saranno infatti esposte diversi modelli elettrici e ibridi. Sarà anche possibile per i visitatori testarli: i test drive potranno essere prenotati durante la manifestazione oppure sarà possibile richiedere una prova nella propria città tramite il sito internet www.milanomonza.com.