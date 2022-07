Arriva entro il 2026 la Biblioteca Europea nel parco di Porta Vittoria a Milano: ecco come sarà Nel nuovo progetto di riqualificazione della zona, il recupero dei vecchi spazi dell’ex macello da destinare allo IED. Oltre alla biblioteca sono previsti inoltre anche più di mille case a prezzi accessibili e un grande impianto sportivo.

(Facebook)

Una grande biblioteca avveniristica, inondata di luce e circondata dal verde urbano. È stato annunciato oggi il vincitore del bando destinato alla Beic, la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura che sorgerà nel quartiere di Porta Vittoria: la costruzione porterà la firma dell'architetto Angelo Raffaele Lunati. Ad abbracciarla, il parco rinnovato di Porta Vittoria che, secondo le previsioni dell'assessore Pierfrancesco Maran, sarà pronto a cavallo dell'estate. La Biblioteca, invece, arriverà entro l'appuntamento olimpico del 2026.

La riqualificazione della zona

Ma non solo la Beic. Parte anche la riqualificazione dell'ex Macello, abbandonato da anni nel degrado. La sua nuova veste: sede dello IED – Istituto Europeo di Design. E ancora un grande impianto sportivo dietro la biblioteca, oltre mille appartamenti a prezzi accessibili. Progetti importanti che "daranno un significato di inclusione alle nuove trasformazioni di Milano, quartieri da vivere e non solo da frequentare. Poco più in là, dopo anni di discussioni, l'ortomercato sta venendo effettivamente riqualificato.E' una visione complessiva del cambiamento della zona che oggi incastra molto armonicamente un tassello in più, quello della Beic", come ha dichiarato l'assessore Maran.

Un finanziamento di 101 milioni di euro

Si unisce, ottimista, anche il sindaco Beppe Sala. "Con un finanziamento PNRR di 101 milioni di euro, a Milano si realizzerà la Beic. Non solo una biblioteca, ma un laboratorio per produrre cultura contemporanea", scrive sul suo profilo Instagram. "La costruiremo entro il 2026 in un'area dismessa a Porta Vittoria, sarà immersa nel verde e facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici". E in particolare dalla nuova metro blu M4, che dall'aeroporto di Linate lambirà la zona di Porta Vittoria con le fermate Argonne e Susa.