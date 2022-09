Arrestato spacciatore di 19 anni: la droga nascosta in una borsa Louis Vuitton Un 19enne brianzolo è stato arrestato per spaccio di droga: l’arresto dopo che in una borsa Louis Vuitton i carabinieri hanno trovato tre panetti di hashish e un bilancino di precisione.

A cura di Giorgia Venturini

Girava per la Brianza nascondendo droga nella sua borsa Louis Vuitton prima di venderla ai suoi clienti della zona. Quando è stato controllato nel suo accessorio di lusso nascondeva droga e un bilancino. In manette è finito un giovanissimo pusher di 19 anni.

La borsa trovata a terra vicino all'auto

Stando all'operazione dei carabinieri della stazione di Besana in Brianza, verso le due e mezza di notte una pattuglia ha notato una Opel Corsa ferma sul ciglio della strada con due giovani 19enni a bordo. Si trovava in via Kennedy a Correzzana, in provincia di Monza e Brianza. I militari si sono subito insospettiti e hanno deciso di procedere con un controllo. Durante l'attività di controllo i carabinieri hanno trovato a terra una pochette nera Louis Vuitton. Al suo interno invece un sacchetto con tre panetti di hashish per un peso complessivo di quasi g 300 e un bilancino di precisione.

Chi sono i due giovani controllati dai carabinieri

I carabinieri quindi, convinti che la borsa era stata lanciata dai due giovani fuori dall'auto appena hanno visto la pattuglia avvicinarsi, hanno iniziato a perquisire l'auto e i due ragazzini. Uno è un operaio della zona con già precedenti di spaccio e l'altro uno studente di Lesmo, sempre in Brianza. Addosso all'operaio è stato trovato un portamonete della stessa marca e design della pochette.

In casa trovata altra droga e 9mila euro in contanti

La perquisizione così è proseguita all'interno dell'abitazione del 19enne dove vive con i genitori: qui è stata trovata altra hashish e quasi 9mila euro in contanti. E ancora: tutto il materiale per il confezionamento del tutto analogo a quello contenete la sostanza stupefacente già trovata. Il 19enne è stato arrestato e già processato per direttissima: una volta convalidato l'arresto per lui sono stati decisi gli arresti ai domiciliari.