Arrestato Escomar, trovato in un B&B di Milano a Capodanno: deve scontare 7 anni di carcere Il 21enne Escomar, vicino al rapper Baby Gang, è stato arrestato la notte di Capodanno a Milano: deve scontare sette anni e due mesi di carcere.

Escomar in un videoclip

L'hanno trovato in un bed and breakfast in zona corso Sempione a Milano e l'hanno arrestato perché doveva scontare ancora sette anni e due mesi di carcere per reati contro il patrimonio e contro la persona. Escomar, sedicente rapper di 21 anni che su Spotify ha raggiunto poco meno del mezzo milione di ascoltatori mensili e circa 50.000 follower su Instagram, è stato arrestato nella notte di Capodanno nel capoluogo di regione lombardo.

Arrestato Escomar, deve scontare una pena di sette anni e due mesi

Secondo quanto riportato da MilanoToday, una volta inseriti i dati del 21enne nel sistema, la Questura di Milano ha segnalato alle pattuglie la sua presenza sul suolo meneghino. Così, gli agenti si sono diretti alla struttura alberghiera in cui soggiornava, bloccandolo e ammanettandolo. Dopo l'identificazione hanno avuto la conferma che si trattasse dello stesso individuo su cui pendeva una pena non scontata. Il rapper, da tempo nella cerchia di Baby Gang, altro cantante nei guai con la giustizia che ha ricevuto il daspo dalla costiera romagnola e da Lecco, è stato quindi condotto in carcere. La sentenza era arrivata nelle scorse settimane dal Tribunale di Milano e riguarda fatti accaduti nel 2014. Lo scorso ottobre, Escomar e altri hanno violato le norme anti Covid per registrare un video sulle sponde del fiume Adda a Calolziocorte. In quell'occasione, gli agenti della Questura hanno visionato le decine di video per poter identificare tutti. Il prefetto di lecco Castrese De Rosa aveva però assicurato che nell'elenco dei denunciati ci sarebbero stati lo stesso Escomar e i videomaker che erano con lui. Durante le riprese del videoclip erano stati utilizzati anche fumogeni e mortaretti.