Arrestata la gang dello spaccio nei boschi di Varese: sequestrate armi da guerra e machete In questi giorni sono finiti in manette otto appartenenti a un gruppo criminale che organizzava un giro di spaccio nei boschi di Sesto Calende e Vergiate, nel Varesotto.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Azzerata la gang dello spaccio nei boschi in provincia di Varese. In questi giorni sono finiti in manette otto appartenenti a un gruppo criminale che organizzava un giro di spaccio nella zona Sud del Lago Maggiore, in particolar modo nei comuni di Sesto Calende e Vergiate. Durante le operazioni di arresto i carabinieri hanno trovato armi pesanti e diversi machete.

Le indagini iniziate con le intercettazioni

Ad organizzare le indagini è stata la Procura di Busto Arsizio insieme ai carabinieri della Compagnia di Gallarate e della stazione di Sesto Calende. Gli accertamenti sono scattati dopo che le intercettazioni telefoniche attivate per altri procedimenti hanno svelato gli affari illegali della gang. In pochi mesi gli investigatori hanno ottenuto prove di come agiva il gruppo criminale: gli appartenenti riuscivano a incutere timore sul territorio, utilizzando la violenza e le minacce. Così si è arrivato all'arresto e al sequestro di armamenti pesanti come fucili a pompa, armi corte e bianche come i lunghi machete utilizzati per incutere paura ai "clienti". E anche contro bande rivali.

La gang controllava lo smercio di coca ed eroina fra Sesto Calende e Vergiate rivendicando il territorio. Lo dimostrano anche i 400 proiettili di vario calibro trovati nei boschi. Segno che tutta l'organizzazione criminale era pronta a sparare.