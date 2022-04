Armi da guerra, maschere da vampiro e droga nascoste in un box: in manette due rapinatori Per due rapinatori, entrambi pregiudicati, è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione e porto di armi clandestine e da guerra. Davanti al giudice dovranno anche rispondere di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

A cura di Giorgia Venturini

Si servivano di una maschera di gomma da vampiro, di un paio di manette identiche a quelle in uso alle Forze di Polizia e di armi da guerra per mettere a segno le loro rapine. Ora per due pregiudicati è scattato l'arresto con l'accusa di detenzione e porto di armi clandestine e da guerra. Davanti al giudice dovranno anche rispondere di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

Due rapinatori fermati prima di un colpo in un negozio

Le indagini della Squadra Mobile e del Commissariato "Sesto San Giovanni" erano iniziate dopo aver notato i due uomini, già noti per i loro precedenti, aggirarsi tra le attività commerciali di Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo. Uno dei due rapinatori era stato fermato a Cinisello quando era a bordo di un'auto rubata e durante la perquisizione gli agenti lo avevano trovato in possesso di un passamontagna, di guanti e di un coltello a serramanico. Nel frattempo, altri agenti della Polizia di Stato impegnati in un pedinamento, hanno notato il secondo uomo aggirarsi vicino ad alcuni esercizi commerciali, sempre a Cinisello Balsamo, mentre attendeva il suo complice: anche lui è stato bloccato. L'uomo avrebbe tentato di fuggire cercando di liberarsi di un borsello che custodiva all'interno una pistola calibro 38. Gli accertamenti sono proseguiti perquisendo un box a Sesto San Giovanni utilizzato da entrambi: al suo interno è stata trovata una pistola Beretta con matricola abrasa e carrello con impressa dicitura "parabellum" comprensiva di caricatore con

5 cartucce, una maschera di gomma da vampiro, un paio di manette identiche a quelle in uso alle Forze di Polizia, una pistola scacciacani compresa di caricatore con 9 cartucce di cui 8 esplosi. E ancora, nel box nascondevano anche le droga: sono stati rinvenuti anche 6,3 chili di hashish suddiviso in 45 panetti e 197 ovuli.