Arco della Pace imbrattato da Ultima Generazione, il Comune: “Non basta l’acqua, serve un restauro” Il Comune di Milano ha fatto sapere che per rimuovere la vernice gettata da Ultima Generazione sull’Arco della Pace il 15 novembre servirà un restauro. Dopo un sopralluogo, i tecnici hanno stabilito che l’idropulizia non sarà sufficiente.

A cura di Enrico Spaccini

L'Arco della Pace macchiato con la vernice da Ultima Generazione (foto di Chiara Daffini – Fanpage.it)

Non basterà il solito intervento di idropulizia per lavare via la vernice che ieri, 15 novembre, gli attivisti di Ultima Generazione hanno gettato sull'Arco della Pace. A renderlo noto è il Comune di Milano dopo che gli uffici della soprintendenza della Città Metropolitana e i tecnici del Nucleo intervento rapido (Nuir) hanno effettuato l'ultimo sopralluogo. Toccherà, quindi, la Soprintendenza di Milano gestire le operazioni di restauro che richiederanno di certo tempi più lunghi e una spesa maggiore rispetto a quanto inizialmente previsto.

Foto di Chiara Daffini – Fanpage.it

Il sindaco Beppe Sala, infatti, aveva parlato di "vernice facilmente cancellabile" e che quindi sarebbe stata rimossa dal monumento napoleonico in fretta. In realtà, questo caso assomiglia sempre di più a quello della statua equestre di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo, che lo scorso marzo è stata imbrattata dagli attivisti di Ultima Generazione con vernice che poi si è scoperta essere non lavabile. La statua è stata infine ripulita in seguito a un restauro, affidato tramite bando alla società Vox Media srl e costato 28.950 euro.

La statua in piazza Duomo, imbrattata di vernice il 9 marzo 2023 dagli attivisti di Ultima Generazione

Per quanto riguarda l'Arco della Pace, non sono ancora note tempistiche o costi. Di certo, però, l'amministrazione comunale non si aspettava di dover far fronte a un altro caso di monumento imbrattato dagli attivisti con vernice dalla rimozione tutt'altro che semplice. Ad essere colpita lo scorso 15 novembre è stata solo la base del monumento di piazza Sempione e per quel gesto dimostrativo sono stati denunciate sette persone autrici del blitz.

Lo scopo dell'imbrattamento, hanno poi spiegato gli ambientalisti, era quello di sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo al ruolo interpretato dal governo italiano nel conflitto in Medioriente tra Israele e Hamas. "Ogni anno cresce nel bilancio dello Stato la spesa pubblica per il settore Militare e della Difesa", hanno dichiarato da Ultima Generazione, "mentre cresce la povertà sociale delle famiglie". Ora, però, altri soldi andranno spesi per restaurare un'opera macchiata con la vernice sbagliata.