Ultima Generazione blocca il traffico in viale Lucania a Milano: gli automobilisti aggrediscono gli attivisti Nuovo blocco stradale questa mattina a Milano, realizzato dagli attivisti per l’ambiente di Ultima generazione. Traffico in tilt in viale Lucania per chi proviene dall’uscita dell’A1.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Gli attivisti per l'ambiente di Ultima Generazione hanno nuovamente bloccato il traffico nella mattina di oggi, lunedì 13 novembre, a Milano. I manifestanti si sono infatti seduti sulle strisce pedonali di Viale Lucania, nella zona sud della città, e stanno così impedendo il transito ai veicoli diretti verso il centro città. Viale Lucania è una strada di transito per chi arriva dal raccordo dell'A1, autostrada del Sole. Violenta la reazione degli automobilisti, che sono scesi dalle vetture e hanno aggredito i manifestanti per provare a rimuovere il blocco stradale. Sono stati aggrediti anche alcuni giornalisti che stavano documentato la protesta.

L'ultima protesta simile di Ultima Generazione risale a meno di un mese fa. Il 16 novembre gli attivisti avevano bloccato il traffico tra viale Scarampo e viale Eginardo, in zona Portello a Milano. Anche in quell'occasione alcuni automobilisti erano scesi dall'auto per provare a forzare il blocco, ma poi è dovuta intervenire la polizia per far riprendere la circolazione.

La richiesta dei manifestanti è sempre l’istituzione di un fondo di riparazione per le vittime dell’emergenza climatica da 20 miliardi di euro. Anche questa mattina, infatti, hanno esposto uno striscione arancione con scritto "Fondo riparazione".