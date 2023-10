Attivisti di Ultima Generazione bloccano il traffico di via Scarampo a Milano Gli attivisti di Ultima Generazione hanno bloccato il traffico di via Scarampo a Milano. La protesta è avvenuta questa mattina, lunedì 16 ottobre.

Il blocco del traffico in via Scarampo a Milano (foto da Instagram)

Questa mattina, lunedì 16 ottobre, alcuni attivisti di Ultima Generazione hanno bloccato il traffico in via Scarampo, in zona Portello a Milano. I manifestanti hanno richiesto l’istituzione di un fondo di riparazione per le vittime dell’emergenza climatica da 20 miliardi di euro.

Alcuni automobilisti sono scesi dalle vetture e hanno spostato di peso gli automobilisti. Poco dopo sono intervenuti gli agenti della polizia che hanno provveduto a liberare la strada, mentre i colleghi della locale hanno ripristinato il traffico.

Il primo blocco interrotto dagli automobilisti

Il sit-in è avvenuto in due punti diversi. Nel primo, in via Scarampo, il blocco degli attivisti è stato interrotto da alcuni automobilisti che sono intervenuti strappando lo striscione di mano dei manifestanti trascinandoli a bordo strada.

Nel frattempo, un motociclista li ha superati passando sopra gli striscioni. I primi a intervenire sono stati gli agenti della polizia locale che sono arrivati a bordo delle motociclette di servizio. Una volta spostati a bordo strada dalla polizia, gli attivisti hanno continuato il loro sit-in mostrando ancora gli striscioni.

L'intervento della polizia

Il secondo blocco, invece, si è svolto in via Flavio Gioia ed è proseguito fino all'arrivo della polizia di Stato. Anche in questo caso alcuni automobilisti sono scesi e hanno provato a parlare con gli attivisti. Tuttavia, a trascinarli uno alla volta sulle aiuole a bordo strada ci hanno pensato gli agenti.

Poco dopo, il traffico è tornato a scorrere senza altri problemi. I manifestanti, una ventina in tutto, sono stati portati in Questura per essere identificati.