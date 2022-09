Apre la finestra e minaccia di suicidarsi dagli uffici dell’Inps, salvato in extremis Un uomo di 52 anni ha minacciato di gettarsi nel vuoto da una finestra degli uffici dell’Inps a Tradate. È stato salvato dagli agenti della polizia locale.

Immagine di repertorio

È stato salvato in extremis un uomo di 52 anni che nella mattina di oggi, lunedì 19 settembre, ha tentato il suicidio cercando di lanciarsi dalla finestra degli uffici dell'Inps di Tradate, paese della provincia di Varese. L'uomo è stato bloccato appena in tempo dagli agenti della polizia locale che sono riusciti a calmarlo e a farlo desistere. Poi, è stato accompagnato all'esterno e fatto tranquillizzare. L'allarme è rientrato in pochi minuti.

Tenta di suicidarsi dal palazzo dell'Inps

Secondo quanto riportato da La Prealpina, il 52enne si è recato in mattinata all'Inps, i cui uffici si trovano al secondo piano del palazzo del Comune di Tradate, per un appuntamento fissato da tempo. Al termine del meeting, finito con una breve discussione a causa della negazione di alcune pratiche richieste, il 52enne in preda presumibilmente ad un moto di sconforto, ha aperto una finestra del secondo piano salendo sul davanzale. Qui ha minacciato di buttarsi nel vuoto.

Uomo di 52 anni salvato dagli agenti della polizia locale

Immediatamente allertati, nel corridoio degli uffici Inps si sono precipitati gli agenti della polizia locale la cui sede è nel palazzo del Municipio. Fortunatamente, i vigili sono riusciti a calmarlo e riportarlo con i piedi al suolo, facendolo desistere dai suoi intenti. Dopo averlo salvato, gli agenti hanno accompagnato il 52enne fuori dal palazzo tranquillizzandolo. L'uomo, una volta calmatosi, è tornato verso casa. La situazione sarebbe potuta degenerare con conseguenze ben più gravi se non fosse stato per la macchina dei soccorsi attivatasi subito.